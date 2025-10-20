Spinazzola in lacrime: rischia due anni di stop Purtroppo l’età è stata una mannaia sui piedi"> Il giocatore in forza alla squadra di Antonio Conte potrebbe dover saltare due anni per un brutto stop. Leonardo Spinazzola si è fermato di nuovo, e questa volta la situazione sembra davvero seria. Gli esperti stanno valutando l’entità del problema, ma le prime ipotesi parlano di un possibile stop fino a due anni. Per un giocatore della sua età, si tratta di un periodo molto lungo, difficile da affrontare sia fisicamente che mentalmente. La paura più grande è che questo possa compromettere la sua carriera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

