Spietata Sartoria sarcasmo con stile ed è boom di like I consigli per essere eleganti

La Spezia, 20 ottobre 2025 – Le cifre sulla camicia, cravatta e pochette, il panama hat, la camicia di James Bond, come vestirsi a un matrimonio o a un colloquio e molto altro. È stato creato solo da pochi mesi, ma ha già fatto il pieno di follower e senza sponsorizzazioni. Su Instagram, è sempre più gettonato Spietata sartoria, il profilo dedicato allo stile al maschile con un sottotitolo che parla da sé: 'Quando l'eleganza incontra il sarcasmo'. Fra 'giudizi non richiesti' e una vena scanzonata che viene fuori sempre sul più bello, i due giornalisti Matteo Cantile, spezzino trapiantato sotto la Lanterna, e Francesco Nittolo dispensano una perla dopo l'altra, per l'uomo che non vuole mai sfigurare.

