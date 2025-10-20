Spietata sartoria due dandy genovesi conquistano il web tra stile e ironia

Reels da un milione di visualizzazioni sul galateo delle pochette o la condanna senza appello delle sneakers. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Spietata sartoria, due dandy genovesi conquistano il web tra stile e ironia

Spietata Sartoria, sarcasmo con stile ed è boom di like. “I consigli per essere eleganti” - La Spezia, 20 ottobre 2025 – Le cifre sulla camicia, cravatta e pochette, il panama hat, la camicia di James Bond, come vestirsi a un matrimonio o a un colloquio e molto altro. Come scrive msn.com