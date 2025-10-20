Spider-Man | Brand New Day – Prime foto dal set di Sadie Sink!
L’attesa per Spider-Man: Brand New Day cresce, specialmente dopo l’apparizione di Sadie Sink (star di Stranger Things ) sul set. Le foto hanno scatenato un’ondata di speculazioni sul suo misterioso ruolo, che è tenuto sotto stretto riserbo dalla Marvel. La domanda che tutti si pongono è: chi interpreterà la giovane attrice in questo attesissimo nuovo capitolo dell’MCU? BREAKING: Sadie Sink has FINALLY been seen on the set of #SpiderManBrandNewDay! @UnBoxPHD pic.twitter.com1JGQEro0td — Spider-Man: Brand New Day Updates (@spideyupdated) October 19, 2025 Voci sul personaggio: Da Jean Grey a Gwen Stacy. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
