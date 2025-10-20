Spider-Man | Brand New Day le foto di Sadie Sink sul set svelano il suo personaggio?
L'interprete di Stranger Things non è sfuggita agli obiettivi dei paparazzi apostati nei pressi del set di Spider-Man 4 e gli indizi contenuti nelle foto leaked potrebbero aver rivelato l'identità del suo personaggio. Galeotto fu il set di Basingstoke, Inghilterra, dove si gira Spider-Man: Brand New Day. La quarta avventura di Spider-Man interpretata da Tom Holland vede nel cast, come annunciato in precedenza, anche la star di Stranger Things Sadie Sink, immortalata insieme al regista Destin Daniel Cretton, mentre Holland stava girando una sequenza in costume. Sebbene l'attrice indossasse un giaccone con cappuccio per nascondere il suo costume, alcuni indizi emersi dalle foto potrebbero aver rivelato il suo personaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
