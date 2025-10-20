Spezia in piena crisi e pronto al ribaltone | l’Avellino cerca il riscatto

Tempo di lettura: 2 minuti Archiviato il derby amaro di Castellammare di Stabia, l’ Avellino si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico per una sfida che si preannuncia densa di significati. Al “Partenio-Lombardi” sabato pomeriggio (ore 15) arriverà lo Spezia, ultimo in classifica e reduce dall’ennesimo passo falso in campionato. Una situazione pesante per i liguri, che non hanno ancora trovato la prima vittoria stagionale e che si apprestano a cambiare guida tecnica: Luca D’Angelo è ormai ai titoli di coda, pronto a lasciare il posto a Guido Pagliuca, ex Juve Stabia ed Empoli. Un incrocio che sa di destino per l’Avellino, che ritroverà proprio il tecnico che due stagioni fa aveva conteso ai lupi la vetta del girone quando sedeva sulla panchina gialloblù. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spezia in piena crisi e pronto al ribaltone: l’Avellino cerca il riscatto

Approfondisci con queste news

Luna Piena La Spezia - facebook.com Vai su Facebook

Spezia pronto a cambiare marcia. Bilancio in attivo di mezzo milione - Archiviato il lunghissimo mercato, ora si rivedrà il vero Spezia ‘made’ Luca D’Angelo, quello umile e ambizioso capace di entusiasmare con le armi della ... Segnala lanazione.it

Spezia, D'Angelo: "Lapadula pronto per giocare dal 1'. Ora serve continuità" - A due giorni di distanza dalla partita contro la Juve Stabia, il tecnico dello Spezia Luca D'Angelo ha parlato così ai microfoni della stampa: “A Empoli abbiamo fatto una buona partita, ma ora ... Secondo tuttomercatoweb.com

Spezia in crisi, Comotto a caccia di spazio: come sta andando l'avventura della promessa del Milan in Serie B - Christian Comotto, figlio dell'ex Fiorentina e Torino Gianluca, ha vissuto un'estate al centro dell'attenzione mediatica. calciomercato.com scrive