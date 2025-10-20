Spezia colpo di scena | D' Angelo allena a Follo e rimane Si arena l' accordo con Pagliuca
La Spezia, 20 ottobre 2025 – Quando il destino di Luca D'Angelo sulla panchina dello Spezia sembrava ormai segnato, ecco l'imprevisto. Il sostituto designato, ovvero Guido Pagliuca, con cui si era trovato inizialmente un accordo (che doveva poi incrociarsi con l'intesa con l'Empoli per la rescissione, dopo il suo recente esonero dai toscani), non ha firmato il contratto che lo avrebbe legato fino a giugno al club aquilotto (con rinnovo automatico in caso di salvezza). Pare che l'accordo sia saltato perché il nuovo tecnico non abbia deciso di accettare di rinunciare ad un proprio staff, acquisendo 'd'ufficio' quello già presente, compreso l'allenatore in seconda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
