Spettacolo teatrale Truffe sbuffi baruffe

Padovaoggi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima teatrale della nuova esilarante commedia della compagnia Teste Toste in lingua veneta presso il Teatro San Bellino, zona Arcella Padova, via J.della Quercia 24. Un susseguirsi di truffe colpisce la famiglia Dal Manego, dove la ricerca di nuovi amori mette in discussione l'equilibrio, i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Alla Ghiara lo spettacolo anti-truffe - Andrà in scena domani, venerdì 19 settembre dalle ore 19 al chiostro della Ghiara “Truffati! Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Spettacolo Teatrale Truffe Sbuffi