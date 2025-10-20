Speedline | un patrimonio del territorio che torna a guardare al futuro

Speedline riparte dal territorio e dal suo valore industriale, con lo sguardo rivolto al futuro. Il marchio veneto dei cerchi in lega, simbolo dell’eccellenza manifatturiera italiana, si prepara a una nuova fase di sviluppo e di rilancio, con progetti concreti e una visione che unisce tradizione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it