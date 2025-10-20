Specializzazione sostegno | i chiarimenti di Pittoni su INDIRE e TFA

Sulla specializzazione docenti di sostegno interviene Mario Pittoni (Lega). Circolano voci errate secondo cui chi si specializza con INDIRE non avrebbe accesso diretto al ruolo, a differenza del TFA. È falso. Pittoni chiarisce che l'accesso al ruolo è identico per tutti, da GPS I fascia.Pittoni (Lega), la specializzazione docenti di sostegno è una sola"Circola una voce secondo cui gli insegnanti che si stanno specializzando sul sostegno con INDIRE non avrebbero accesso diretto al ruolo, al contrario di quelli del TFA sostegno. È una stupidaggine! La norma appena approvata che prolunga di un anno l'assunzione da GPS, non preclude in alcun modo l'accesso al ruolo degli specializzati con INDIRE. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Specializzazione sostegno: i chiarimenti di Pittoni su INDIRE e TFA

Leggi anche questi approfondimenti

https://www.scuolainforma.news/percorsi-abilitanti-e-nuovi-corsi-specializzazione-sostegno-indire-il-punto-della-situazione/ - facebook.com Vai su Facebook

PITTONI (LEGA), SPECIALIZZAZIONE DOCENTI SOSTEGNO È UNA SOLA - Scopri la verità sulla SPECIALIZZAZIONE DOCENTI SOSTEGNO e l'accesso al ruolo con INDIRE: informazioni aggiornate sul tema. informazionescuola.it scrive

Sostegno, al via i “mini-corsi” Indire con cui Valditara cerca di salvare l’inclusione scolastica - L'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, a cui per la prima volta il ministero dell'Istruzione ha affidato la formazione dei docenti di sostegno, ha aperto le ... Da vita.it

Abilitazione all’insegnamento e specializzazione per il sostegno conseguite all’estero: i chiarimenti del Miur - L’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento e di specializzazione per il sostegno in Italia è spesso precluso da selezioni molto severe. Segnala disabili.com