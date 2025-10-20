Spaventoso incendio a Napoli Est fiamme altissime e nube nera sulla città
Nella tarda serata di oggi 20 ottobre un capannone è andato in fiamme nel quartiere di Ponticelli.Le fiamme, altissime, hanno divorato una vasta zona in via Principe di Napoli, a ridosso di via Argine. Alta e visibile da enorme distanza anche la colonna di fumo nero che si è sprigionata dal rogo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
