"Bonifico di 4.900 euro in uscita dal conto corrente", ma il messaggio era una truffa. Per questo, dopo le indagini, sono stati denunciati due napoletani. A subire il raggiro era stata una coppia di Montecosaro, 57 anni lei e 58 anni lui. Lo scorso agosto, la 57enne ha ricevuto sul cellulare un sms, con un numero telefonico da contattare per interrompere un bonifico in uscita dal suo conto corrente di 4.900 euro. La malcapitata, presa dal panico, ha contattato immediatamente quel numero, al quale le ha risposto un finto operatore bancario che ha indotto la donna a effettuare il bonifico dell’importo indicato nel messaggio, assicurandole che l’operazione sarebbe stata annullata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spariti 10mila euro con l’sms truffa. Denunciata coppia di napoletani