Spari in strada a Molfetta | le immagini virali sui social

Colpi esplosi in strada a Molfetta, sotto gli occhi dei passanti. Gli episodi sono stati immortalati in alcuni video che in queste ore sono diventati virali nelle chat, allarmando i cittadini.In un primo video, si vede un soggetto che, a bordo di un'auto, esplode dei colpi, probabilmente con una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Napoli, a Port'Alba rissa tra gang e spari: tre bossoli refertati, paura nella strada dei libri - facebook.com Vai su Facebook

Terrore a Sydney: centinaia di spari sulla folla per strada, 20 feriti, arrestato un 60enne. L'uomo individuato dopo alcune ore, avrebbe cominciato a sparare a caso alle automobili - X Vai su X

Spari tra le strade di Molfetta, tre video choc sui social: paura in città per un giovane armato LE IMMAGINI - Indagini in corso per risalire all’autore dei gesti che hanno scosso la città ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

?? Molfetta, spari nella zona 167: due video virali su WhatsApp e social - Nel primo video, si vedono due giovani a bordo di un monopattino percorrere una via del quartiere: uno di loro, improvvisamente, spara un colpo in aria. Da giornaledipuglia.com

Allarme a Molfetta: "pistolero" spara sei colpi a salve in strada e contro due persone. Indagine dei Carabinieri - Tre episodi distinti, sei colpi di pistola esplosi a salve e un forte allarme sociale: non è la scena di un film, ma quanto accaduto ieri - Come scrive msn.com