Spalletti Juve Gazzetta anche l’ex ct in corsa per prendere il posto di Tudor? C’è un ostacolo che frena questa opzione | tutti i dettagli

Spalletti Juve, l’ex commissario tecnico azzurro è tra i nomi in lista: garantirebbe gioco e qualità, ma l’ingaggio è un ostacolo. Ecco le altre alternative. Una panchina che scotta, un futuro appeso a un filo sottilissimo. La pesante sconfitta subita dalla Juventus sul campo del Como ha aperto ufficialmente la crisi e messo Igor Tudor sulla graticola. Sebbene la società continui a dargli fiducia, è chiaro che le prossime partite saranno decisive. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera starebbe già iniziando a valutare le alternative in caso di ribaltone. Il casting per l’eventuale dopo-Tudor è già partito, e tra i nomi sul tavolo spunta una suggestione tanto affascinante quanto complessa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juve (Gazzetta), anche l’ex ct in corsa per prendere il posto di Tudor? C’è un ostacolo che frena questa opzione: tutti i dettagli

Contenuti che potrebbero interessarti

#Tudor paga l'ennesimo mercato illogico della #Juventus che, salvo miracoli, porterà al cambio in panchina: #Spalletti in pole - facebook.com Vai su Facebook

Tornano i rumors su #Spalletti alla #Juve Ma ecco la situazione - X Vai su X

Spalletti sulla Serie A: "Juve, Milan, Inter e Napoli saranno le quattro da zona Champions, ma le ultime due hanno qualcosa in più" - Luciano Spalletti, presente ieri a Trento per il Festival dello Sport, ha detto la sua anche sul campionato di Serie A e sulla corsa per i primi posti. milannews.it scrive

Spalletti: “Inter e Napoli più di Juve e Milan. Acerbi? Chiedete a loro…” - L'ex Ct della Nazionale Luciano Spalletti è intervenuto a margine del Festival della Letteratura sportiva ad Arezzo parlando, nuovamente, dell'amarezza dell'avventura azzurra: "In questo ... Segnala tuttosport.com

Juve, Spalletti non è solo: testa a testa per l’eredità di Tudor - E per il 29% dei votanti ad ex aequo, il nome giusto è quello di Luciano Spalletti o di Raffaele Palladino. Lo riporta calciomercato.it