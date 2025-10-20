spal poker da capolista moretti entra e va a segno

Il nuovo attaccante Moretti interrompe in tempo di recupero la regola del tre, e dopo i tris di gol inflitti a Castenaso e Cava Ronco, la nuova Spal rifila un poker all’ Osteria Grande e si issa solitaria al comando della classifica. Sul solito campo di Budrio, i bolognesi finora mai vincenti hanno tenuto botta meno di un tempo, e dopo il raddoppio estense sono crollati sotto i colpi dei biancazzurri anche per l’espulsione di Garetti, che era entrato appena 360 secondi prima dell’episodio da rosso. Il difensore ha trattenuto Moretti lanciato a rete, e in dieci l’Osteria ha subito poi nel finale anche le reti di Senigagliesi e del neocentravanti, entrato nel match con buonissimo impatto dal 63’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

