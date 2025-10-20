Spagna Sanchez contro il cambio dell' ora | Proporremo all' Ue di sopprimerlo

Pedro Sanchez ha annunciato che la Spagna chiederà al prossimo Consiglio Europeo di abolire il cambio dell’ora legale e solare. “La scienza ci dice che il risparmio energetico è minimo e l’impatto sulla salute negativo”, ha dichiarato il premier in un videomessaggio su X. Madrid punta ad applicare la misura dal 2026, dando seguito al voto espresso dal Parlamento europeo nel 2019. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

