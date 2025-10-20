Spagna Sanchez contro il cambio dell' ora | Proporremo all' Ue di sopprimerlo

Pedro Sanchez ha annunciato che la Spagna chiederà al prossimo Consiglio Europeo di abolire il cambio dell’ora legale e solare. “La scienza ci dice che il risparmio energetico è minimo e l’impatto sulla salute negativo”, ha dichiarato il premier in un videomessaggio su X. Madrid punta ad applicare la misura dal 2026, dando seguito al voto espresso dal Parlamento europeo nel 2019. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spagna, Sanchez contro il cambio dell'ora: "Proporremo all'Ue di sopprimerlo"

Leggi anche questi approfondimenti

Spagna, il “diritto di aborto” in Costituzione? Sanchez si gioca tutto. L'articolo di Francesco Ognibene - X Vai su X

Sfida aperta a Sánchez: la governatrice di Madrid dice no alle liste dei medici sull’aborto. Ecco perché la voce di Isabel Díaz Ayuso divide la Spagna. . . . . . . . #FamigliaCristiana, #IsabelDiazAyuso, #Aborto, #Spagna, #PedroSanchez, #LibertàDiCoscienza - facebook.com Vai su Facebook

La Spagna contro l'ora solare. Sanchez: "Il cambio non ha senso" - Pedro Sanchez, primo ministro della Spagna, in campo contro il ritorno dell'ora solare, in vigore nella notte tra sabato 25 ottobre ... Segnala msn.com

Ora legale 2026: dalla Spagna una mozione per abolirla/ Sanchez: “Risparmi trascurabili e danni fisici” - Dalla Spagna la proposta di abolizione dell'ora legale: secondo Sanchez il risparmio energetico è trascurabile a fronte degli effetti negativi ... Riporta ilsussidiario.net

Difesa, aiuti a Kiev e tensioni interne, la Spagna di Sánchez sta diventando un problema per l'Europa e per la Nato - Ritengono profondamente ingiusto che la Spagna, soprattutto con la sua forte crescita economica, non abbia contribuito maggiormente agli sforzi dell'Europa per sostenere l'Ucraina e rafforzare le ... Lo riporta affaritaliani.it