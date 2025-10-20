Spaccio nel sagrato della chiesa | scatta l' arresto

Blitz antidroga messo a segno nel fine settimana dagli investigatori della Squadra Mobile di Padova. E' finito in manette un uomo di 23 anni tunisino, irregolare sul territorio italiano, senza fissa dimora né alcuna attività lavorativa, con già numerosi precedenti per reati contro la persona, che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Spaccio perché mia moglie è malata e non riesco ad andare avanti con la pensione". Così si è giustificato, davanti ad un giudice del Tribunale di Bari, un 69enne di Gravina arrestato nei giorni scorsi dopo essere stato trovato in possesso di 85 grammi di c - facebook.com Vai su Facebook

Borgo e chiesa di San Francesco. Via ai lavori per il tetto e il sagrato - Un iter di quasi due anni e finalmente l’"ultimo ok" della Sovrintendenza ai Beni ambientali al progetto- Scrive ilgiorno.it