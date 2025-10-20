Spaccia la droga al parco pieno di bambini e famiglie | arrestato un 19enne
È stato arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 19 anni, residente nel Vco, sorpreso dai carabinieri dell’aliquota radiomobile mentre cedeva della sostanza stupefacente a un giovane all’interno di un parco comunale.Nei giorni scorsi, alcuni genitori preoccupati avevano segnalato al comando. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
