Spaccata a Bologna | razzia di vini e formaggi nel negozio Caseus

Bologna, 20 ottobre 2025 – Ancora una spaccata in pieno centro storico. Questa volta oggetto dei ladri è stata una piccola bottega di via Nazario Sauro, nella notte tra venerdì e sabato. Mentre tutti dormivano, a creare caos in questo tratto tra le vie Ugo Bassi e Riva di Reno è il rumore dell’esplosione del vetro della porta d’ingresso del negozio di formaggi e vini Caseus. Nonostante il rumore dei vetri infranti, la spaccata è stata scoperta solo all’apertura del negozio, intorno alle 9 di sabato scorso quando, per aprire l’attività come ogni mattina, è arrivata a una delle titolari. Lo scenario che si è trovata davanti è stato quello della vetrata sfondata e 600 euro che hanno preso il volo tra bottiglie di vino, di aceto balsamico e il registratore di cassa portati via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccata a Bologna: razzia di vini e formaggi nel negozio Caseus

