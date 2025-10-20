Southeast Division | Orlando favorita Atlanta ambiziosa e gli Heat di Fontecchio possono stupire

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Magic un passo avanti dopo un'ottima offseason, gli Hawks puntano in alto con Porzingis e Trae Young. Gli Heat di Spoelstra sono un’incognita, Charlotte sogna i play-in, Washington pensa già al draft. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

