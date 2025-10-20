Sostanza urticante nell' aria evacuato il Pacifici e De Magistris a Sezze

Latinatoday.it | 20 ott 2025

Evacuato l'istituto Pacifici e De Magistris di Sezze. L'allarme è scattato intorno alle 10 a causa di un forte e acre odore proveniente dai servizi igienici del primo piano della sede centrale. È stato necessario anche l'intervento dei sanitari del 118 perché alcuni alunni e il personale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

