Sospensioni idriche in Irpinia rubinetti a secco in molti Comuni
Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Martedì 21 Ottobre, nei Comuni di: • MUGNANO DEL CARDINALE; •. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
IMPERIA, TARIFFE IDRICHE: IL TAR LOMBARDIA DICE NO ALLA SOSPENSIONE DELLE TARIFFE RIVIERACQUA - facebook.com Vai su Facebook
Irisacqua, lavori sulla rete idrica a Monfalcone, sospensioni temporanee in diverse vie della città #Monfalcone #IlGoriziano - X Vai su X
L’Irpinia a rischio idrico arriva a Uno Mattina su RaiUno - Questa mattina la trasmissione Uno Mattina, condotta da Massimiliano Sini, ha dedicato ampio spazio al tema con un collegamento in dirett ... Riporta irpinianews.it
Avellino, rubinetti a secco in città sospensioni in 22 Comuni - Sarà l'amministratore unico dimissionario Antonio Lenzi a convocare l'assemblea dei sindaci dei Comuni soci per l'elezione del suo successore al vertice dell'Alto Calore. Come scrive ilmattino.it
Avellino, crisi idrica in Irpinia: «Cinque miliardi per uscire dell'emergenza» - Sono queste le cinque azioni che l'Unione comuni comunità ed enti montani illustra in un appello a istituzioni e autorità competenti ... Come scrive ilmattino.it