Soshiotsuki sarà il guest designer del prossimo Pitti Uomo

Inizia a prendere forma la prossima edizione del Pitti Uomo, in programma a Firenze dal 13 al 16 gennaio del prossimo anno. Soshi Otsuki, il designer giapponese e founder del brand omonimo Soshiotsuki, sarà il Guest Designer della manifestazione con una sfilata-evento. Soshiotsuki PrimaveraEstate 2026 3. Courtesy of the brand Soshiotsuki PrimaveraEstate 2026 2. Courtesy of the brand «Dal lavoro di Soshi emerge un ideale di ambiziosa chiarezza, fondato sul continuo rapportarsi a una tradizione millenaria, eppure intriso di moderna consapevolezza sartoriale. Sono mondi che coesistono e si contaminano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

