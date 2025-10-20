Sorseggiare la pittura alla mostra dei vini a Luvigliano di Torreglia
il 2 novembre 2025. Saremo a Villa Pollini di Luvigliano di Torreglia (PD) in occasione della Storica Mostra dei Vini con il nostro Laboratorio Pittorico. Per passare un pomeriggio di relax degustando per chi vuole un buon. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
