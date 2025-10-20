Sorpreso sullo scooter in piena notte con droga e coltelli | denunciato un 51enne

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 51enne di Valverde per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.L’uomo è stato sorpreso nel cuore della notte, intorno alle 3:15. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

