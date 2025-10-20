Sorpreso in strada nonostante fosse ai domiciliari

Casertanews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona è stata arrestata perché sorpresa in strada con cacciaviti e tronchesi nonostante fosse sottoposta alla misura restrittiva degli arresti domiciliari.Nella mattinata odierna, lunedì 20 ottobre, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. 🔗 Leggi su Casertanews.it



