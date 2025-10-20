Sorpreso in strada nonostante fosse ai domiciliari

Una persona è stata arrestata perché sorpresa in strada con cacciaviti e tronchesi nonostante fosse sottoposta alla misura restrittiva degli arresti domiciliari.Nella mattinata odierna, lunedì 20 ottobre, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche questi approfondimenti

"Sarei sorpreso se dovessimo trovare qualcosa che ci permetta di fare un passo in avanti. Spero di sbagliarmi, ma penso che questo sia il potenziale della vettura. Il mio giro in SQ3 è stato pulito e credo di non aver lasciato nulla per strada. Forse avremmo pot - facebook.com Vai su Facebook

Evade dai domiciliari due volte in poche ore: 52enne prima arrestato e poi denunciato nel Casertano - L'uomo è stato sorpreso due volte in poche ore fuori casa, nonostante fosse ristretto ai domiciliari: il 52enne è stato così prima arrestato e poi denunciato ... Secondo fanpage.it