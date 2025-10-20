Sorpreso da un agente fuori servizio mentre forza la portiera di un' auto in sosta 50enne arrestato

ANCONA – Era riuscito a introdursi all’interno di una vettura in sosta, ma l’intervento di un agente fuori servizio ha permesso alle forze dell’ordine di fermarlo. Nei scorsi giorni la Polizia di Stato ha arrestato in flagrante un 50enne italiano per tentato furto aggravato. In orario notturno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

