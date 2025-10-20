Sorpresi mentre tentano di rubare oltre 300 pannelli fotovoltaici | scattano cinque arresti

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'accusa di tentato furto aggravato i carabinieri della compagnia di Bagheria, in collaborazione con gli agenti del commissariato locale, hanno arrestato a Ficarazzi, in flagranza di reato cinque giovani di età compresa tra i 22 e i 32 anni, tutti provenienti da Villabate e già noti alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

