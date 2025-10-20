Bologna, 20 ottobre 2025 – La Virtus cade rovinosamente al PalaDozza al termine di una sfida pazza e inimmaginabile alla vigilia. Reduce dal tris di successi con Udine, Monaco e Asvel, la formazione di Dusko Ivanovic cade incredibilmente 68-86 di fronte a Cremona, dopo un buon inizio di partita con primo quarto di equilibrio e l’allungo bianconero di 7-0 ad inizio seconda frazione di gioco. Avanti 30-21 la Virtus si ferma completamente subendo un parziale di 0-28 tra seconda e inizio terza frazione di gioco da l’inerzia definitiva al match non segnando per oltre 10’. Una Virtus svuotata di energia che commette la solita caterva di palle perse e che subisce il gioco dinamico e in velocità di una Cremona che trova continuità nel suo attacco, specie dalla lunga distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sorpresa al PalaDozza, Virtus schiantata da Cremona e primo ko