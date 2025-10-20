Sito inglese: L’ex attaccante dei Gunners è una voce unica quando si tratta di entrare in prima squadra in tenera età, avendo firmato per l’Arsenal dal Southampton all’età di 16 anni. Walcott è stato nominato nella squadra inglese per la Coppa del Mondo FIFA 2006, pochi mesi dopo il suo trasferimento a Highbury e, riflettendoci, crede che tutto gli sia stato imposto in una volta. Parlando esclusivamente a QuattroQuattroDue in vista dei doveri di esperti sulla copertura di Amazon Prime Video della UEFA Champions League questa settimana, Walcott afferma che l’attuale raccolto di giovani giocatori che arrivano all’Emirates Stadium è “eccitante”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Sono stato catapultato direttamente nel vivo con quella Coppa del Mondo. Tutto è andato bene, ma sarebbe potuta andare diversamente’ Theo Walcott offre consigli al prodigio dell’Arsenal Max Dowman