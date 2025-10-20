Sono stati trovati dei versi inediti di Bohemian Rhapsody | verranno pubblicati in un nuovo libro su Freddie Mercury

Il prossimo anno, in occasione degli ottant'anni dalla nascita di Freddie Mercury, verrà pubblicato il libro A Life in Lyrics, che raccoglierà versioni alternative delle canzoni dei Queen e testi inediti del musicista, scomparso nel 1991. Tra questi, spiccano alcuni versi originariamente inclusi nel singolo Bohemian Rhapsody, uno dei maggiori successi della band, poi cestinati. A condividere il materiale è stata Mary Austin, ex fidanzata e amica intima del frontman, che da lui ha ricevuto in eredità la sua casa, diversi beni e, soprattutto, l'intero archivio creativo di Mercury, dagli anni con Brian May & Co.

