Sono qui coi popcorn per godermi i bombardamenti su Gaza | il video deplorevole della candidata di Trump

Una supporter Maga e candidata di Donald Trump al Congresso per il Texas ha pubblicato sul suo account X un video da Israele in cui esulta per i bombardamenti su Gaza. “Hamas ha ovviamente violato la tregua e adesso vengono colpiti. Sono qui con i popcorn pronta a godermi i fuochi d’artificio”, dice nel filmato Valentina Gomez indossando una maglietta nera della sua campagna elettorale con stampato un fucile d’assalto. “I giorni di Hamas sono finiti, non bisogna mai negoziare con i terroristi”, si legge alla fine del video. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

