Torna al Grande Fratello, ma in veste di opinionista. O, a quanto pare, come special guest. Perché Sonia Brugalli, produttrice e imprenditrice, ex di Paolo Bonolis, resta una garanzia per gli ascolti. E su quella poltrona, ai tempi del Gf Vip di Alfonso Signorini, è stata una vera garanzia. Ora, sugli scranni ci sono gli ex concorrent storici: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Il ritorno di Sonia potrebbe essere un vero colpo di scena (e di adrenalina) al programma. Come annuncia Davide Maggio sul suo sito, la Bruganelli è stata chiamata negli studi. Non si sa per quante puntate: una, due o fino al termine del reality che conduce Simona Ventura.

© Iltempo.it - Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello: cosa farà in studio