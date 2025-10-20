Sonia Bruganelli Rivela la Verità sulle Dichiarazioni di Bonolis sulla Loro Separazione

Sonia Bruganelli condivide le emozionanti parole di Paolo Bonolis al termine del loro matrimonio.

Sonia Bruganelli ha scritto un libro. Un'autobiografia che comincia con una storia personale: «Un aborto che ho deciso a 24 anni quando stavo con Paolo da un anno e che ha condizionato tutta la nostra vita insieme - racconta al Corriere della Sera - Da allora - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo: Sonia Bruganelli e Rita Pavone tra gli ospiti di questo weekend - X Vai su X

Sonia Bruganelli, nel libro anche l'aborto e il matrimonio con Bonolis: dal primo incontro alla separazione dopo 26 anni - Sonia Bruganelli è pronta a tornare ospite di Verissimo, per una lunga intervista nel salotto di Silvia Toffanin sul suo libro Solo quello che rimane. Si legge su corrieredellumbria.it

Sonia Bruganelli: «A 24 anni ho abortito, Paolo non era ancora pronto. Poi l’anoressia e gli attacchi di panico» - Sonia Bruganelli presenta il suo primo libro autobiografico, "Solo quello che rimane", in cui racconta la sua vita, dagli inizi fino al presente. Da msn.com

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli a Verissimo - A Verissimo, Sonia Bruganelli ha raccontato i veri motivi della fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis e perché sono arrivati al divorzio. Scrive novella2000.it