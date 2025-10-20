Sonia Bruganelli | Io Bonolis l’aborto nostra figlia disabile e il mio nuovo amore | vi racconto tutto

Negli ultimi giorni Sonia Bruganelli ha deciso di raccontarsi senza filtri. In una serie di interviste e anticipazioni dal suo libro autobiografico — Solo quello che rimane (edito da Sperling & Kupfer) — l’ex moglie di Paolo Bonolis ha condiviso aspetti intimi della sua vita: dall’aborto in giovane età al senso di colpa, dal rapporto con la disabilità della figlia Silvia alla fine del matrimonio. L’aborto a 24 anni. Sonia Bruganelli ricorda di aver interrotto una gravidanza all’età di 24 anni, quando era da poco fidanzata con Paolo Bonolis. «La gravidanza non era cercata, ma dentro di me avrei voluto che lui mi dicesse: “Che bello, questo bambino è frutto del nostro amore”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sonia Bruganelli: “Io, Bonolis, l’aborto, nostra figlia disabile e il mio nuovo amore: vi racconto tutto”

