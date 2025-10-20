Sonia Bruganelli al Grande Fratello
Scrive il nostro Fabio Fabbretti su X: “ Al Grande Fratello si saranno accorti che per il ruolo di opinionista serve un’opinionista. Già è qualcosa “. Questa sera, in effetti – ufficialmente ospite per presentare il suo nuovo libro Solo quello che rimane – Sonia Bruganelli si fermerà in studio per tutta la puntata a commentare le gesta dei ‘casalinghi’ di Simona Ventura. Il panel degli ex concorrenti si sta rivelando più moscio del previsto ed evidentemente il Grande Fratello ha deciso di correre ai ripari con l’opinionista della sesta e della settima edizione vip di Alfonso Signorini. Pungente, provocatoria e volutamente sopra le righe, la Bruganelli cercherà dunque di smuovere le acque calmissime della trasmissione, ferma nei primi tre appuntamenti ad una media di 2. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
