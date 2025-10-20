Sonia Bruganelli al Grande Fratello

Davidemaggio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scrive il nostro Fabio Fabbretti su X: “ Al Grande Fratello si saranno accorti che per il ruolo di opinionista serve un’opinionista. Già è qualcosa “. Questa sera, in effetti – ufficialmente ospite per presentare il suo nuovo libro Solo quello che rimane – Sonia Bruganelli si fermerà in studio per tutta la puntata a commentare le gesta dei ‘casalinghi’ di Simona Ventura. Il panel degli ex concorrenti si sta rivelando più moscio del previsto ed evidentemente il Grande Fratello ha deciso di correre ai ripari con l’opinionista della sesta e della settima edizione vip di Alfonso Signorini. Pungente, provocatoria e volutamente sopra le righe, la Bruganelli cercherà dunque di smuovere le acque calmissime della trasmissione, ferma nei primi tre appuntamenti ad una media di 2. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

sonia bruganelli al grande fratello

© Davidemaggio.it - Sonia Bruganelli al Grande Fratello

Leggi anche questi approfondimenti

sonia bruganelli grande fratelloL’ex opinionista Sonia Bruganelli torna in studio al Grande Fratello - Rivedremo il ritorno di Anita Mazzotta a seguito del suo ritiro per la morte della sua amata mamma. Da novella2000.it

sonia bruganelli grande fratelloAl “Grande Fratello 2025” di stasera arriva Sonia Bruganelli: le anticipazioni della quarta puntata - Simona Ventura farà una lavata di testa ai "casalinghi" rei di non essere spontanei per il timore delle polemiche social. Riporta iodonna.it

sonia bruganelli grande fratelloStasera nuovo appuntamento con Grande Fratello - Tantissime sorprese nella puntata di stasera: tra il racconto di Ivana, il ritorno inaspettato di Anita e un televoto flash... Lo riporta grandefratello.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Sonia Bruganelli Grande Fratello