«C’è stato un lungo periodo in cui cercavamo un figlio, e credo che ci sia un motivo se è arrivato solo adesso», ha raccontato Sonia Barrile, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex concorrente di Temptation Island ha annunciato di essere incinta, una notizia arrivata poco dopo la fine della relazione con Simone Margagliotti, conosciuto proprio nel programma. Una gravidanza che porta con sé emozione e consapevolezza: «È dura – ha ammesso Sonia – ma credo che le cose arrivino quando siamo pronte ad affrontarle.» News Temptation Island, gender reveal in diretta e insieme ma Sonia B e Simone si sono lasciati Nonostante la rottura definitiva, la coppia ha condiviso in puntata la gioia per il bambino in arrivo: sarà un maschietto. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

Sonia Barrile incinta e single dopo Temptation Island: "Non perdono. Viviamo vicini ma separati"