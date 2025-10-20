Sondaggio televoto Grande Fratello stasera le percentuali dei 4 concorrenti in sfida | chi viene eliminato il 20 ottobre 2025

Stasera, lunedì 20 ottobre 2025, va in onda la quarta puntata del Grande Fratello: ecco che cosa dicono i sondaggi sul televoto che Simona Ventura chiuderà in diretta tv Le percentuali dei sondaggi sul televoto del Grande Fratello ci permettono di provare ad anticipare il nome del concorrente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sondaggio televoto Grande Fratello stasera, le percentuali dei 4 concorrenti in sfida: chi viene eliminato il 20 ottobre 2025

News recenti che potrebbero piacerti

Grande Fratello, quattro concorrenti al televoto: chi sarà il prossimo eliminato? La terza puntata del Grande Fratello ha visto quattro inquilini finire al televoto. I veterani si sono nominati apertamente tra loro, mentre i nuovi concorrenti hanno votato di nascost - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, sondaggi quarta puntata: Grazia Kendi in testa, Bena rischia la nomination - I sondaggi del web parlano chiaro: Grazia Kendi conquista il pubblico e si conferma la più amata della settimana, mentre Omar "Bena" Benabdallah è il meno votato e potrebbe finire in nomination. Secondo movieplayer.it

Grande Fratello, Grazia Kendi vs Giulia Soponariu: televoto tra regine, chi vuoi eliminare? Il sondaggio - Dopo l’eliminazione di Giulio, lunedì 20 ottobre al televoto Gf ci sono 4 concorrenti in nomination, tra cui le due regine della casa. Si legge su libero.it

Sondaggi Grande Fratello del 20 ottobre, chi sarà il primo candidato all’eliminazione - I sondaggi del Grande Fratello rivelano chi potrebbe essere il prossimo concorrente a essere candidato all’eliminazione. dilei.it scrive