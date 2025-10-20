Sondaggio Swg le polemiche premiano Meloni-Schlein Conte e Salvini sempre più lontani – I dati

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumenta il distacco tra i primi due partiti e il Movimento 5 Stelle secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7. Fratelli d’Italia resta la prima forza politica indicata dagli orientamenti di voto con il 31% (+0,2). Incalza il Partito democratico, salito al 22,1% con un incremento dello 0,3% nell’ultima settimana. Il più alto tra tutte le forze politiche. Cede terreno invece il M5s, che scende al 13,2%. In trend negativo anche la Lega, ora all’8,5%. Segue Forza Italia, stabile al 7,9%. In calo Verdi e Sinistra italiana al 6,6%. Cede due decimi di punto Azione, ora al 2,9%. Italia Viva perde un decimo e si attesta ora al 2,3%. 🔗 Leggi su Open.online

