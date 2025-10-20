Sondaggio politico Fratelli d’Italia e Pd crescono
(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd crescono, il Movimento 5 Stelle cala. Sono le novità del sondaggio Swg che oggi fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni il 20 ottobre 2025. Fratelli d'Italia è sempre più il primo partito. La formazione guidata da Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
L’ultimo sondaggio effettuato da Termometro politico mostra questa settimana ancora una crescita per Fratelli d’Italia, che sfiora il 30%. In Aumento anche il Pd. Calano invece M5s, Forza Italia e Avs. Invariata la Lega di Salvini. - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggio Termometro Politico FDI in calo sotto il 30%, PD al 21,9%, in ribasso anche il M5S Segno + per Forza Italia e AVS https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-termometro-politico-10-ottobre/… - X Vai su X
Sondaggi: Fratelli d'Italia vola al 31%, sale il PD, passo indietro per il M5s - Nel sondaggio SWG per il Tg di La7 guadagna ancora terreno il partito della premier Meloni, sale anche il Pd, male invece il M5S ... Riporta it.blastingnews.com
Sondaggi politici, il voto delle regionali fa sentire i suoi effetti: crescono Fratelli d’Italia, Pd e Avs - Gli ultimi sondaggi, dopo le elezioni regionali, sorridono soprattutto a Fratelli d'Italia, ma anche al Pd e ad Avs. Si legge su lanotiziagiornale.it
Sondaggi politici: Meloni e Fratelli d’Italia sempre con il segno più - Tra i partiti Fratelli d'Italia cresce ancora e stacca il Pd. Da corrierenazionale.it