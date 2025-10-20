Sondaggio politico Fratelli d’Italia e Pd crescono

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd crescono, il Movimento 5 Stelle cala. Sono le novità del sondaggio Swg che oggi fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni il 20 ottobre 2025. Fratelli d'Italia è sempre più il primo partito. La formazione guidata da Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

