Sondaggio Mentana FdI sempre più su Conte perde terreno su Schlein

Nel consueto sondaggio del lunedì curato da SWG per il TgLa7 di Enrico Mentana, in onda lunedì 20 ottobre, si registrano lievi movimenti nelle intenzioni di voto degli italiani, con Fratelli d'Italia e Partito Democratico in leggero rialzo. Centrodestra: FdI guida, Lega e Forza Italia stabili Il partito di Giorgia Meloni consolida la propria leadership e sale al 31,0%, con un incremento di 0,2 punti rispetto alla settimana precedente. La Lega di Matteo Salvini scende invece all'8,5% (-0,2), mentre Forza Italia di Antonio Tajani guadagna un decimale e si attesta al 7,9%. Nel complesso, il centrodestra mantiene un ampio vantaggio, con una somma superiore al 47%, rafforzata anche dal piccolo aumento di Noi Moderati, ora all'1,0% (+0,1). 🔗 Leggi su Iltempo.it

