Sondaggio La7 numeri clamorosi | crescono FdI e Pd crolla il M5S di Conte
Le nuove rilevazioni del sondaggio condotto da SWG per il Tg La7, che fotografano le intenzioni di voto in caso di elezioni fissate al 20 ottobre 2025, mettono in luce alcune significative dinamiche nel panorama politico italiano. Il quadro generale mostra una consolidata leadership di Fratelli d’Italia e una crescita costante del Partito Democratico, a discapito soprattutto del Movimento 5 Stelle. La leadership incontrastata di Fratelli d’Italia. Fratelli d’Italia (FdI) si conferma il primo partito nazionale, rafforzando ulteriormente la sua posizione di dominio. La formazione guidata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha registrato un lieve ma costante aumento, guadagnando lo 0,2% rispetto alla rilevazione della settimana precedente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
