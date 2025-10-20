Sondaggi politici il voto delle regionali fa sentire i suoi effetti | crescono Fratelli d’Italia Pd e Avs

La crescita maggiore è quella registrata da Fratelli d’Italia, ma a salire sono pure il Pd e Alleanza Verdi-Sinistra. All’opposto, arrancano nelle ultime due settimane il Movimento 5 Stelle e +Europa, che sono i partiti che – seppur con cifre ben diverse – perdono più consensi. Gli ultimi sondaggi testimoniano un’accentuazione della polarizzazione tra Fratelli d’Italia e Pd, sempre più lontani da tutti gli altri. I dem, a loro volta, restano però molto lontani dal partito di Giorgia Meloni. Non cambiano invece gli equilibri nel centrodestra, secondo la Supermedia YouTrend per Agi: Forza Italia è ancora davanti alla Lega. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, il voto delle regionali fa sentire i suoi effetti: crescono Fratelli d’Italia, Pd e Avs

Approfondisci con queste news

Sondaggi politici elettorali: i partiti tra candidati e risse interne dopo le elezioni in Toscana, l’ultima Supermedia. Dopo l'ultimo risultato annunciato e le manifestazioni pro Gaza, verso le regionali in Campania, Puglia e Toscana - X Vai su X

Sondaggi politici 2025/ Gaza e Regionali: Meloni al top, Pd cala sotto 22%. Centro si rialza ma è già diviso. Leggi l'articolo completo sul nostro sito https://www.ilsussidiario.net/news/sondaggi-politici-2025-gaza-e-regionali-meloni-al-top-pd-cala-sotto-22-cen - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici: le intenzioni di voto a poche settimane dalle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto - A poche settimane dalle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia, secondo l’ultimo sondaggio di “Termometro politico” sulle intenzioni di voto degli italiani, si registra una crescita di Fdi e ... Come scrive strettoweb.com

Sondaggi politici di oggi. Elezioni regionali vicine, quale partito sta meglio? - Manca ormai molto poco alle elezioni regionali e l’attenzione della politica, così come quella degli elettori, è tutta rivolta al prossimo voto. Segnala money.it

Sondaggi politici, le intenzioni di voto a pochissimi giorni dalle regionali in Toscana. Tutti i DATI - Nell’ultimo sondaggio Lab21 per Affari Italiani, a pochissimi giorni dalle elezioni regionali in Toscana, Fratelli d’Italia è dato al 30,1%, il Partito Democratico risale al 20,1%. Secondo strettoweb.com