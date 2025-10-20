Sondaggi Grande Fratello del 20 ottobre chi sarà il primo candidato all’eliminazione

Ultime ore  quelle trascorse nella Casa del  Grande Fratello,  scandite da tensioni, strategie e attese. Con il televoto ancora aperto, i sondaggi del 20 ottobre delineano uno scenario piuttosto chiaro ma non privo di sorprese. Secondo le rilevazioni più recenti, il concorrente  Francesco Rana  sembra godere di un vantaggio significativo, mentre  Omar Bena Benabdallah  appare in seria difficoltà, con percentuali che lo collocano in fondo alla classifica. Grande Fratello, i sondaggi del 20 ottobre. Attualmente, le proiezioni indicano che  Francesco Rana  raccoglie il  31,64%  delle preferenze, una percentuale che conferma il suo crescente  consenso tra il pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

