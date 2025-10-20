Soncin drogava Pamela per abusarne e la minacciava di uccidere madre e cane Mesi fa il pestaggio a Cervia

Ravennatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violenze fisiche e psicologiche, ma anche il terrore di essere uccisa che la perseguitava da mesi. Pamela Genini lo aveva confidato al suo amico ed ex fidanzato Francesco D. che quell'uomo era ossessionato da lei. Un sentimento patologico che si traduceva nella volontà di Gianluca Soncin, 52enne. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

soncin drogava pamela abusarne"Soncin drogava Pamela per abusarne e la minacciava di uccidere madre e cane". Mesi fa il pestaggio a Cervia - Per mesi la vittima ha vissuto prigioniera della paura: drogata, umiliata e minacciata di perdere le persone e gli affetti che amava. Lo riporta ravennatoday.it

soncin drogava pamela abusarnePamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, cosa non torna sul killer? Dai regali costosi, alla pista della droga e le armi in casa - Accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 30 coltellate l'ex compagna Pamela Genini, Gianluca Soncin, 52 anni, si trova in isolamento nel carcere di San Vittore di ... leggo.it scrive

soncin drogava pamela abusarne«Gianluca Soncin drogava Pamela Genini per fare sesso non protetto: voleva a tutti i costi un figlio da lei». La 29enne si poteva salvare? - Una domanda che da giorni rimbomba su tutti i media, tra giornali, social e televisione. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Soncin Drogava Pamela Abusarne