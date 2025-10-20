Soncin drogava Pamela per abusarne e la minacciava di uccidere madre e cane Mesi fa il pestaggio a Cervia

Violenze fisiche e psicologiche, ma anche il terrore di essere uccisa che la perseguitava da mesi. Pamela Genini lo aveva confidato al suo amico ed ex fidanzato Francesco D. che quell'uomo era ossessionato da lei. Un sentimento patologico che si traduceva nella volontà di Gianluca Soncin, 52enne. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

