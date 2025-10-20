Sommer ricorda Juve Inter | Ho fatto due errori qualche volta succede ma poi da quella partita è successa questa cosa
Sommer ricorda Juve Inter: tutte le dichiarazioni del portiere nerazzurro in conferenza stampa, ecco cosa ha detto. Alla vigilia della terza, importante giornata di Champions League contro l’Union SG, il portiere dell’ Inter, Yann Sommer, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra e, in particolare, la crescita del reparto difensivo. L’estremo difensore svizzero ha iniziato con una onesta autocritica, per poi elogiare l’impatto del suo connazionale Akanji sul rendimento della retroguardia. PAROLE – «Contro la Juve ho fatto due errori, qualche volta succede. Abbiamo trovato poi un equilibrio migliore negli ultimi mesi, questo è molto importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
