Sommer lo svizzero è fonte di acceso dibattito | animi vivaci a ‘Pressing’

Sommer. L' Inter è tornata da Roma con tre punti pesantissimi, frutto di una prestazione di grande maturità e solidità. Dopo un primo tempo equilibrato, i nerazzurri hanno saputo resistere nella ripresa, mostrando compattezza e lucidità nei momenti decisivi. Tra i protagonisti della vittoria spicca Yann Sommer, autore di interventi fondamentali che hanno mantenuto inviolata la porta di Chivu in una sfida dal grande peso specifico in chiave scudetto. Il portiere svizzero, spesso sottolineato per la sua sicurezza tra i pali e la capacità di gestire i momenti di pressione, ha risposto presente anche stavolta, con due parate decisive che hanno spento le speranze giallorosse.