Sommer Inter la svolta con Chivu | meno regista e più portiere! Da qui la crescita del numero dei clean sheet

Inter News 24 e non solo. L’analisi. L’Inter di Cristian Chivu sta dimostrando una ritrovata solidità difensiva, frutto non solo della crescita complessiva dei singoli, ma anche di una precisa scelta tattica che segna un netto cambio di rotta rispetto al recente passato. La Gazzetta dello Sport pone l’accento su un aspetto fondamentale: la decisione di non forzare più la costruzione dell’azione dal basso attraverso il portiere. Nella filosofia di Chivu, il portiere non è più il regista che imposta l’azione usando i piedi come primo costruttore di gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer Inter, la svolta con Chivu: meno regista e più portiere! Da qui la crescita del numero dei clean sheet

Inter oggi Sommer 8 Akanji 4 Acerbi 4 Bastoni 6 Dumffries 4 Barella 3 Calah 3 Miki 3 di Marco 6 Lautaro 3 Bonny 4 - X Vai su X

Yann Sommer risponde in maniera schietta alle critiche ricevute in avvio di stagione

Roma-Inter 0-1: Chivu batte Gasperini e lo aggancia in classifica grazie al gol di Bonny e le parate di Sommer - Il big match della settima giornata sorride ai nerazzurri. Lo riporta eurosport.it

Roma-Inter, Sommer: “Vi racconto una cosa su Chivu. Era importante soffrire. Fortunato su Dybala.” - Yann Sommer ha parlato al termine della gara vinta contro la Roma: le parole del portiere svizzero dopo il successo nel match dell'Olimpico. Secondo spaziointer.it

Quattro cose che l'Inter di Chivu ha in più rispetto a quella di Inzaghi - Sei vittorie consecutive in 36 giorni tra campionato e Champions, i nerazzurri hanno cambiato ritmo. Scrive msn.com