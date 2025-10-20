Inter News 24 Sommer Inter, grande vittoria dei nerazzurri all’Olimpico di Roma grazie ad un super Bonny! Decisivo anche il portiere ex Bayern, riscatto decisivo?. L’Inter ha conquistato una vittoria fondamentale all’Olimpico contro la Roma, grazie alla solidità difensiva e alla compattezza mostrata nel secondo tempo. La squadra di Cristian Chivu ha saputo resistere agli attacchi della Roma, con un contributo decisivo anche da parte di Yann Sommer, che ha risposto presente con interventi decisivi nei momenti chiave della partita. Il portiere svizzero è stato oggetto di discussione anche negli studi di Pressing, in onda su Mediaset, dove la sua prestazione ha diviso i pareri degli esperti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sommer Inter, Chivu vince all’Olimpico ma, a Pressing, si infiamma il dibattito sul portiere elvetico