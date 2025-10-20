Sommer Inter Chivu vince all’Olimpico ma a Pressing si infiamma il dibattito sul portiere elvetico
Inter News 24 Sommer Inter, grande vittoria dei nerazzurri all’Olimpico di Roma grazie ad un super Bonny! Decisivo anche il portiere ex Bayern, riscatto decisivo?. L’Inter ha conquistato una vittoria fondamentale all’Olimpico contro la Roma, grazie alla solidità difensiva e alla compattezza mostrata nel secondo tempo. La squadra di Cristian Chivu ha saputo resistere agli attacchi della Roma, con un contributo decisivo anche da parte di Yann Sommer, che ha risposto presente con interventi decisivi nei momenti chiave della partita. Il portiere svizzero è stato oggetto di discussione anche negli studi di Pressing, in onda su Mediaset, dove la sua prestazione ha diviso i pareri degli esperti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Pagelle Roma-Inter: Sommer guardia svizzera, Mkhitaryan scintillante (7); Svilar poteva fare meglio (5) - X Vai su X
Yann Sommer risponde in maniera schietta alle critiche ricevute in avvio di stagione Diteci quanto è importante secondo voi il portiere svizzero per questa Inter #Inter #Sommer #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle Roma-Inter: Sommer guardia svizzera (7), Mkhitaryan scintillante (7); la personalità di Ziolkowski (6,5) - Chivu cercava la vittoria con il botto, eccola: sesto successo consecutivo, pure mostrando di saper soffrire ma mai rinunciando ai suoi principi; la scelta del tridente leggero non paga. corriere.it scrive
Inter, Sommer sta crescendo con Chivu. E’ migliorato molto sotto quell’aspetto - La situazione La nuova Inter targata Cristian Chivu sta vivendo una fase di crescita netta, soprattutto dal punto di vi ... Come scrive calcionews24.com
Sommer: “Ecco qual è il cambiamento tra Chivu e Inzaghi” - Il portiere svizzero è intervenuto in conferenza stampa per fornire una sua opinione su questa vittoria ... Secondo passioneinter.com