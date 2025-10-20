Sommer elogia il nuovo compagno di squadra | Akanji ha portato serenità e qualità alla difesa
Inter News 24 Sommer, estremo difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul centrale di difesa nerazzurro. Yann Sommer ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League tra Union SG e Inter, sottolineando il miglioramento difensivo della squadra nelle ultime settimane, anche grazie all’inserimento di Manuel Akanji. Al fianco del tecnico Cristian Chivu, il portiere nerazzurro ha analizzato i progressi della difesa e l’importanza dell’equilibrio ritrovato dopo un inizio difficile. Sommer ha detto: « Contro la Juve ho fatto due errori, qualche volta succede. Abbiamo trovato poi un equilibrio migliore negli ultimi mesi, questo è molto importante ». 🔗 Leggi su Internews24.com
